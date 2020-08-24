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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع تأهيل الصالة الرياضية في العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
الخليج 365 - عدن
دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروع تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن، وذلك ضمن مشاريع البرنامج التي تشمل مختلف القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.
ويشمل المشروع، تجديد الصالة وتجهيزها بالأدوات الرياضية الحديثة وتهيئتها لاستقبال مرتاديها وممارسي الرياضة من شباب المحافظة .
وثمّن القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المشاريع، محسن علي بيبك جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .. لافتاً إلى أن التعاون بين البرنامج والسلطة المحلية في عدن، يعد بمثابة نقطة انطلاق برّاقة تعيد الحياة إلى المحافظة وتساعد على استكمال أعمال إنعاش قطاع الرياضة في عدن .
وأضاف أن إعادة تأهيل هذه الصالة الرياضية سيسهم في تفعيل الدوري العام لألعاب كرة الطائرة، وكرة السلة، والشطرنج، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة.
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