شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض معاقبة وليد سليمان بتهمة تعمد إيذاء عبد الشافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يوجد سبب لتوقيع عقوبات على وليد سليمان لاعب الأهلى بداعى تعمد ايذاء محمد عبد الشافى لاعب الزمالك فى مباراة القمة الأخيرة، بعدما أصيب الظهير الأيسر بكسر فى الترقوة وتم نقله للمستشفى ليجرى جراحة عاجلة ويغيب على إثرها عن الملاعب لمدة 8 أسابيع.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن الحكم الكرواتى لم يتخذ قرارا ضد اللاعب بداعى تعمد الإيذاء كما لم يكتب فى تقريره شيئا يدين وليد سليمان، بجانب أن إعادة اللقطة التى تتضمن الصدام بين سليمان وعبد الشافى لم توضح أن هناك شبهة تعمد من سليمان لإيذاء عبد الشافى، لذا لا يوجد سبب لمعاقبة لاعب الأهلى.

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