شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يكشف تفاصيل زيارته لمؤمن زكريا وسبب حزنه من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، طلب للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بزيارة مؤمن زكريا نجم المارد الاحمر فى منزله لدعمه معنوياً.

وأكد شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "سأكشف تفاصيل لأول مرة مش بحب أقولها ولكنى مضطر أتكلم، من فترة زرت مؤمن زكريا فى بيته ساكن فى شقة معقولة بمدينة نصر عنده ولد اسمه مالك وزوجة أصيلة ربنا يحفظهم ليه ويحفظه ليهم، وقتها مؤمن كانت حالته أفضل من دلوقتى يعنى الكلام كان كويس وكان بيمشى حتى كان فى كورة لابنه نطقها على خفيف ".

وتابع شوبير: "مؤمن فتحلى قلبه وقالى الحدوتة كلها، قالى أنا بعاتب على مسئولى الأهلى قولتله إيه طلباتك قالى عايز عقدى بس عشان أحس أن مراتى وابنى فى أمان لو حصل حاجة، قولتله الأهلى مش هيسيبك التأخير من الوزارة فى الموافقة على صرف العقد، وفعلا كلمت مسئولى الأهلى قالولى إحنا فى انتظار رد الوزارة وهنصرف أكتر من العقد كمان".

ويضيف شوبير: "مؤمن مش عايز حاجة إلا الدعم النفسى، عايز يحس أن الناس فاكراه وأن زمايله محدش منهم نسيه، أنا عارف أن الخطيب مش بيتأخر فى المواقف دى، بس أنا بقول للخطيب ولوزير الرياضة روحوا زورا مؤمن فى بيته، حسسوه أنه مهم وأنكوا جنبه فى الظروف الصعبة دى، النفسية أهم حاجة لمواجهة المرض".

وتابع شوبير: "سيد عبد الحفيظ روح زور مؤمن فى البيت وخده فى إيدك يحضر التمرين ولو مكنش قادر خلى اللاعيبة كل أسبوع واحد يروحلوا البيت، لأن الولد متأثر أوى، أعضاء مجلس الأهلى ونجوم الأهلى لازم بينهم وبين بعض يجمعوا فلوس ويبعتوها لمؤمن، الطب بيتقدم فى العالم وبأمر الله يكون لمرضه علاج ويرجع أحسن من الأول".

وأكمل شوبير: "الأهلى لازم يبعت الفلوس لمؤمن فى 24 ساعة وينهى الإجراءات بعدها فى أسبوع مش مشكلة، حالة مؤمن المعنوية أهم ولازم يخرج وينزل مع صحابه وزمايله، هانى أبو ريدة أطلق مبادرة حلوة حتى لو متأخرة.

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ويضيف شوبير:"قمة الأهلى والزمالك خرجت بروح رياضية عشان فيديو مؤمن زكريا، والوزير لما كلمته قالى كنت شغال فى اجراءات الموافقة على صرف الأهلى لعقده وجت لقطة الفيديو فى نفس الوقت وهنساهم فى علاجه مع الأهلى".

وأكمل شوبير: "قلبى موجوع عشان مؤمن زكريا هو أصغر من ولادى وعايز الناس كلها تدعمه، وبقول للصحفيين كملوا دعم بلاش يبقى أسبوع وننسى، أنا عضو فى جمعية اللاعبين القدامى والجمعية دى قائمة على تبرعات أهل الخير معندهاش أى ميزانية وبتعمل حاجات حلوة، فى المقابل جمعية اللاعبين المحترفين التى يترأسها لاعب دولى ليها ميزانية بالدولارات من الخارج متقبل أن تتوزع أموالها على الاندية ولكن لماذا لايتم النظر لحالة مؤمن زكريا ؟".

ووجهت جماهير الكرة المصرية اليوم، رسائل الحب والدعم إلى اللاعب مؤمن زكريا، الذى ظهر يعانى من المرض، حيث تصدر اسمه هاشتاج باسم "مؤمن زكريا" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر.

يذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا، وفور تلقى طلب النادى الأهلى خلال الأيام الماضية بالموافقة على قيام النادى الأهلى بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب قام الوزير على الفور بدراسة طلب النادى والموافقة على اتخاذ كافة. الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.