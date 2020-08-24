شكرا لقرائتكم اليوم فرصة كهربا الأخيرة فى أولي خطوات الطعن على غرامة ملايين الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتهى اليوم، الإثنين، المهلة المحددة لمحمود كهربا جناح الأهلى، لطلب حيثيات الحكم الصادر ضده من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لصالح نادى الزمالك بتغريمه 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، حيث يسمح بطلب الحيثيات خلال 10 أيام من صدور الحكم الذى صدر يوم 14 أغسطس الجارى ثم سيقوم اللاعب بعد حصول محاميه على الحيثيات بتقديم طعنا في المحكمة الرياضية الدولية.

وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين، خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

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وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما وفي 2 أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

ودخل كهربا في أزمة كبيرة مع نادى الزمالك في نهاية الموسم الماضى بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده من طرف واحد وينضم إلى أفيش البرتغالى ثم الأهلى رغم امتداد عقده مع نادى الزمالك.

وتوج كهربا بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى فى تاريخ النادي.