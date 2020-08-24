شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: لم يعد يهم جماهير الأهلى أين سيلعب رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن جماهير النادى الأهلى لا يشغلها فى الوقت الحالى سوى مساندة الفريق الأحمر ودعم اللاعبين من أجل استعادة التألق، ولا تهتم بأى شىء آخر وخاصة فيما يتعلق بالنادى الجديد الذى سينتقل إليه رمضان صبحى صانع ألعاب النادى الأهلى السابق، والذى عاد إلى نادى هدرسفيلد بعد انتهاء إعارته مع الفريق، رافضاً عرض الانضمام إلى الأهلى ومفضلاً عرض نادى بيراميدز الذى تفوق فى القيمة المادية.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصى على تويتر: لم يعد يهم جماهير الأهلى اين سيلعب رمضان صبحى فهذا شأنه ولكن مايهمهم الان كيف يساندون الأهلى فهذا واجبهم.

فى سياق متصل، أعلن كارلوس كوربيران المدير الفنى لفريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن خروج النجم المصرى رمضان صبحى، من حساباته فى الموسم المقبل، نظرا لأن اللاعب أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ووتحدث كوربيران، للموقع الرسمى لنادى هدرسفيلد الإنجليزي، قائلا:"رمضان صبحى وفلوران هاديرجوناج، لن يخوضوا التدريبات مع الفريق، لأنهم اقتربوا من الرحيل عن الفريق، فى الصيف الحالى".

أضاف مدرب الفريق الإنجليزي، قائلا:"النادى يمتلك عروض لهذا الثنائي، وهم الأن فى مرحلة المفاوضات مع الأندية المهتمة بالحصول عليهم، وبالتالى فهم خارج حساباتى فى الموسم المقبل، وتركيزى منصب فقط على اللاعبين المتواجدين حاليا".

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وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت فى وقت سابق إلى رفض نادى هدرسفيلد تاون، عرضا من نادى بيراميدز، للحصول على خدمات رمضان صبحى، نظرا لأن النادى يطلب الحصول على مبلغ 7 ملايين إسترليني، بجانب تلقيه عروض من جانب أندية أوروبية أخرى مثل بولونيا الإيطالى وسيفاس سبور التركى.

ورفض رمضان صبحى، الاستمرار مع النادى الأهلى، بعد نهاية فترة إعارته للقلعة الحمراء، مفضلا الرحيل نحو صفوف فريق بيراميدز، الذى عرض على اللاعب الحصول على مبلغ 90 مليون يورو، خلال 3 سنوات.