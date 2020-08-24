شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافى يخضع لأشعة بعد أسبوعين للاطمئنان على كسر عظمة الترقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، لأشعة بعد أسبوعين من أجل الوقوف على مدى التئام كسر عظمة الترقوة، بعد العملية الجراحية التى أجراها أمس، الأحد، عقب الإصابة التى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلى فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

ورفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اعتذار وليد سليمان لاعب النادى الأهلي، وقرر مجلس إدارة النادى تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصرى والاتحاد الدولى (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وأخرهم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الكروى بنادى الزمالك - وفقا لماء جاء نصا فى بيان الزمالك الرسمى-.

وأكد مجلس إدارة الزمالك فى بيان صحفى نشره على موقعه الرسمي، أن اعتداء وليد سليمان على عبد الشافى فى مباراة رسمية فى الدورى المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسى للفريق رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دورى أبطال أفريقيا.

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وشدد مجلس الإدارة على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذى قام بزيارة لاعب الزمالك فى المستشفى لعلمه بتجهيز النادى شكوى ضده بكل الإصابات التى تسبب بها للاعبى الدوري.

وأوضح رئيس نادى الزمالك أنه ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافى قبول اعتذار وليد سليمان أو رفضه لأنه لم يعتد عليه فى منزله أو فى المقهى انما تعمد هذا اللاعب إيذاء عبد الشافى أثناء مباراة رسمية فى مسابقة الدورى الرسمية والاعتداء المتعمد على اللاعب محمد عبد الشافى لم ينتج عنه اصابته فقط، بل تضمن الضرر أيضا حرمان نادى الزمالك من الظهير الأيسر الأساسى لمدة شهرين مما يؤثر على مسيرة النادى الناجحة وطموحاته فى الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا وأشار نادى الزمالك إلى أنه من سلطته قبول الاعتذار أو رفضه لأن النادى منظومة إدارية تحترم الجميع.