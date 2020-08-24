شكرا لقرائتكم طائرة الأهلى تواجه بتروجت اليوم فى إطار مؤجلات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى اليوم الاثنين، نظيره بتروجت فى إطار مؤجلات الدورى الممتاز الذى تم استئنافه الجمعة الماضية .

ونجح فريق الأهلى فى الفوز على الطيران 3 / 1 والزمالك على الشمس بنفس النتيجة الجمعة الماضية .

وتشهد جولة الجمعة 28 أغسطس المقبل مواجهات بين كلا من، الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الأهلى وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى وسبوتنج مع بتروجت والقناة مع الشمس والطيران مع طنطا .

بينما تشهد جولة الاثنين 31 أغسطس مواجهات بين كل من، طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا وبتروجت مع القناة والاتحاد السكندرى مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع سموحة.

أرسل مسئولو اتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية خلال شهر أغسطس المقبل، ويتم من خلالها اعتماد بنود اللائحة الجديدة، وتضمن التصنيف الجديد للاتحاد وجود 52 ناديا لهم حق الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية، بالإضافة إلى 20 مركز شباب.

Advertisements

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.