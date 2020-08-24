شكرا لقرائتكم فايلر عن خسارة القمة: واجهنا سوء حظ كبير واللاعبون لم يكونوا في أفضل حال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، لمحمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عن الأسباب الحقيقة وراء الهزيمة أمام الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة 3/1.

وأكد فايلر أن الفريق واجه سوء حظ كبير فى بداية المباراة بإهدار فرصتين مهمتين، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق على حد قوله.

وشدد فايلر لإدارة الأهلى أن معظم لاعبى الفريق لم يكونوا فى أفضل حالاتهم فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وأبرزهم رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود متولى ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.

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وأكد فايلر لإدارة الأهلى أثناء الجلسة أنه كان يعول كثيراً على ثنائى الوسط المالى اليود يانج وحمدى فتحى خاصة بعد لعبه بثلاثة لاعبيتن فى وسط الملعب لأول مرة للاستفادة بقدراتمها سوياً بجانب عمرو السولية، إلا أن الثنائي- يقصد ديانج وفتحي- خذلوه على حد وصفه ولم يقدموا المردود والمستوى المنتظر منهما وكانوا أحد أهم أسباب خسارة القمة.

وأكد محمود الخطيب ولجنة التخطيط لفايلر على الثقة التامة فيما يقدمه وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري، وحرص الخطيب ولجنة التخطيط للكرة على مناقشة رينيه فايلر فى العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة وارتباطاته فى الفترة القادمة، مع التأكيد على ضرورة طى صفحة لقاء القمة والاستعداد بقوة للفترة الحالية، والتحديات التى تنتظر الفريق على المستويين المحلى والقارى فى بطولتى الدورى المحلى ودورى أبطال إفريقيا.