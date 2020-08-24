شكرا لقرائتكم الأهلى يعيد النظر فى ملف الصفقات والمعارين والأجانب بعد ثلاثية الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس إدارة النادى الأهلي إعادة النظر في العديد من الملفات الهامة بعد الهزيمة بثلاثية من الزمالك فى القمة 120 ، وعلى رأسها الصفقات الجديدة واللاعبين الأجانب والنجوم المعارين.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على نظيره الاهلي بثلاثة اهداف لهدف في القمة120، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدورى العام

ويخطط الأهلى جديا للتعاقد مع مهاجم سوبر بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر، كما يفكر فى تدعيم عدة مراكز منها حراسة المرمي والمساك والظهير الأيمن والجناح وصانع الألعاب والمهاجم الصريح.

كما تسببت الهزيمة فى تفكير مجلس الاهلى فى إعادة النظر فى التجديد لمروان محسن والذى يعد لغزا بالنسبة للفريق، ونفس الحال بالنسبة لملف الأجانب بتسويق نصف العدد المتواجد، كما تناقش اللجنة ملف المعارين من خلال التركيز على عودة كل اللاعبين المهمين والاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين المقيدين حاليا.