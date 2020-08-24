شكرا لقرائتكم لجنة التظلمات: القرار النهائي في شكوى الزمالك في الشناوى 17 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسدل لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، الستار يوم 17 سبتمبر بإعلان قرارها النهائى فى شكوى نادى الزمالك ضد أحمد الشناوى حارس الابيض السابق وبيراميدز الحالى، بعدما أصدرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قرار بإلزام الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء كان قد حصل عليها كمقدم عقد قبل الرحيل إلى بيراميدز، إلا أن اللاعب تظلم على القرار.

وعلق المستشار عادل الشوربجي، على استماع اللجنة أمس لأقوال أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز فى شكوى الزمالك بعد طلب الحارس مهلة لتقديم مستندات جديدة قبل إصدار الحكم النهائي، وقال عادل الشوربجى فى تصريحات تليفزيونية : "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، قدم ما يثبت صحة موقف الزمالك، فى الوقت الذى طلب أحمد الشناوى مهلة لتقديم مستندات جديدة ووافقنا على طلبه".

Advertisements

وأكد: "الزمالك يرغب فى الحصول على المبلغ الذى حصل عليه احمد الشناوى بالفوائد، بينما ولكن الشناوى ما زال يتقدم بأقواله عن طريق تقديم مستندات وأدلة جديدة والقرار النهائى يوم 17 سبتمبر".

فيما كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن قيام إدارة النادى بصرف قسط ثانى من مستحقات اللاعبين خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربى فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال افريقيا، وستقوم الإدارة بصرف القسط الأخير من مستحقات اللاعبين المتاخرة عقب العودة من المغرب وتحديدا قبل مباراة العودة لتحفيز اللاعبين على التأهل للنادى وحصد لقب البطولة، وذلك بعدما صرفت إدارة النادى قسطا من المستحقات قبل لقاء القمة 120 الذى شهد فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى.