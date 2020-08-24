نشبت مشادة عنيفة داخل غرفة خلع ملابس النادي الأهلي عقب دقائق قليلة من خسارة الأهلي من نادي الزمالك وفقاً لموقع سوبر كورة. وفي التفاصيل التي أوردها سوبر كورة ، فوجئ الجهاز الفني والإداري للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيام مروان محسن برفع صوته وانفعاله بشكل مبالغ فيه داخل غرفة خلع الملابس. Advertisements وتابع كورة أن انفعال محسن تسبب في حالة من الارتباك خاصة وأن الإعلاميين كانوا يحاصرون الغرفة في محاولة لإجراء أحاديث صحفية. اعترض اللاعب بشدة على تواجده على دكة بدلاء الفريق وسمع المتواجدين بمحيط غرفة خلع الملابس صوت مروان محسن حيث اعترض اللاعب بشدة على تواجده على دكة بدلاء الفريق لأغلب أوقات المباراة معتبراً أن الفترة التي حصل عليها غير كافية في مباراة مهمة بحجم الديربي.

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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل خناقة «مروان محسن» في «غرفة الملابس» بعد انتهاء لقاء الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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