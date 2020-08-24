إبراهيم سعيد لـ «والد مروان محسن» ..«كلمة زيادة» مش هعمل حساب لفرق السن .. ما تتكلمش كتير ولا تجيب سيرتي عشان هتزعل مني

بعد دفاع والد مروان محسن عن ابنه ضد الهجوم الشرس الذي تعرض له والإنتقاد الكبير بسبب خطأه في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي خسرها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف .

رد اللاعب إبراهيم سعيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على والد محسن ، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها : ياعم الحاج انا مليش، في جو الصعبنيات ده دي،كوره ابنك اقل من الاهلي، ومستواه لا يصلح للأهلي .

وأضاف سعيد : متتكلمش، كتير ولا تجيب سيرتي، عشان هتزعل مني.

وتابع سعيد : مش، هعمل حساب لفرق السن مع احترامي لك أنك زي، والدي.

واختتم ابراهيم سعيد رسالته قائلاً : بس، كلمه تانيه زياده هنسي موضوع والدي، ده تماما دي كوره مفهاش،عاطفه ولا مجاملات وشكرا.

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تصريحات شديدة اللهجة للثنائي رضا عبد العال وإبراهيم سعيد

وكان محسن ثروت والد مروان محسن مهاجم فريق الأهلي، كشف في تصريحات عبر شاشة "النهار"، أن إدارة القلعة الحمراء لم توثق عقد نجله في اتحاد الكرة حتى الآن، لافتًا إلى أن مروان لم يضع شروطًا أثناء تجديد عقده.

وأضاف والد مروان :"نجلي هداف منذ أن كان في قطاع الناشئين حتى وصل للمنتخب الأول".

وتابع :"مروان وقّع على عقد جديد مع الأهلي لمدة ثلاث سنوات دون أن يشترط على النادي، لكن الإدارة لم توثق العقد الجديد حتى الآن".

ووجه والد اللاعب تصريحات شديدة اللهجة للثنائي رضا عبد العال وإبراهيم سعيد :"اللاعب لم يبيع الأهلي مثلكم، أنتم لعبتوا لأندية مش في الخريطة".