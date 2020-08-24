«كشف سبب خسارة الأهلي أمام الزمالك» .. إبراهيم فايق : مروان محسن أخطأ في مباراة القمة لكن لا يجب ذبحه

قال الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس» أن مراون محسن مهاجم النادي الأهلي يجب عليه الرحيل عن النادي والموافقة على الانتقال لأي ناد غير جماهيري في وسط الجدول على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضاف الإعلامي إبراهيم فايق : «مروان محسن ليس صديقي ولا تربطي به أي علاقة لكن ما يتعرض له الآن من جماهير الاهلي لا يتحمله بشر وأنا شخصيًا لو كنت مكانه لحدث لي ما لا يحمد عقباه».

وتابع الإعلامي إبراهيم فايق : «مروان أخطأ بالفعل في مباراة القمة لكن لا يجب ذبحه كما يحدث الآن لذلك نصيحتي المهمة له هو الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم يستعيد مستواه ثم يعود بعدها للأهلي».