كشف محسن ثروت والد مروان محسن مهاجم فريق الأهلي، في تصريحات عبر شاشة "النهار"، أن إدارة القلعة الحمراء لم توثق عقد نجله في اتحاد الكرة حتى الآن، لافتًا إلى أن مروان لم يضع شروطًا أثناء تجديد عقده.
وأضاف والد مروان :"نجلي هداف منذ أن كان في قطاع الناشئين حتى وصل للمنتخب الأول".
وتابع :"مروان وقّع على عقد جديد مع الأهلي لمدة ثلاث سنوات دون أن يشترط على النادي، لكن الإدارة لم توثق العقد الجديد حتى الآن".
ووجه والد اللاعب تصريحات شديدة اللهجة للثنائي رضا عبد العال وإبراهيم سعيد :"اللاعب لم يبيع الأهلي مثلكم، أنتم لعبتوا لأندية مش في الخريطة".
وواصل :"إذا أراد الأهلي مروان أهلاً وسهلاً، وإذا لدى النادي الرغبة في رحيله أهلاً وسهلا، لكن نجلي يعشق الأهلي".
وأكمل :"الجميع يُحمل مروان المسئولية حرام عليكم، أنا خايف يحصل حاجة لمروان، نجلي لم يشارك سوى في عشر دقائق ومن يتحمل المسئولية المدرب فهو من اختار التشكيل".
وتعرض مروان محسن لانتقادات لاذعة عقب مباراة القمة الـ120 بين الزمالك والأهلي والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر والد «مروان محسن» يفتح النار على «الأهلي» ويوجه رسالة شديدة اللهجة لـ «رضا عبد العال وإبراهيم سعيد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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