سلتيكس أول المتأهلين الى الدور الثاني من البلاي اوف

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ميامي: بات بوسطن سلتيكس اول المتأهلين الى الدور الثاني من البلاي اوف ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بحسمه نتيجة مباراته مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في صالحه باربعة انتصارات نظيفة اثر تغلبه عليه 110-106 الاحد.

وفرض كيمبا ووكر نفسه نجما للمباراة بتسجيله 32 نقطة في حين اضاف جايسون تايتوم 28 نقطة و15 متابعة. في حين كان الكاميروني جويل امبيد الافضل في صفوف الخاسر مع 30 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وحسم بوسطن النتيجة اواخر الربع الثالث عندما سجل 12 نقطة تواليا.

ويلتقي بوسطن في الدور التالي مع الفائز من سلسلة مباريات تورونتو رابتورز حامل اللقب الذي يتقدم على بروكلين نتس بثلاثة انتصارات قبل مباراتهما الرابعة في وقت لاحق اليوم.