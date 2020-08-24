ماذا قال نجوم بايرن ميونيخ ومسؤولي ألمانيا عن التتويج بدوري أبطال أوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توج بايرن ميونخ الألماني موسمه الرائع واعتلى العرش الأوروبي مجددا وأحرز الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر الأحد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وبدد بايرن آمال سان جيرمان في إحراز اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعدما أنهى مغامرته اليوم على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأحرز بايرن لقبه السادس في البطولة علما بأنه خاض اليوم نهائي البطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وأحرز بايرن اليوم اللقب السادس له في تاريخ البطولة واستكمل الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بها في 2013 تحت قيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس.

الأداء لم يكن الأفضل

اعترف توماس مولر نجم بايرن ميونخ بأن فريقه لم يقدم أفضل أداء له في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي لكنه حقق الفوز عن جدارة ليتوج مسيرته الناجحة في الموسم الحالي.

وقال مولر : "ينتابني الآن شعور هائل لا يمكن تصديقه. فزنا باللقب بعد رحلة طويلة. مسيرتنا هذا الموسم كانت رائعة. عدنا بعد فترة تراجع نسبيا شعرنا فيها وكأننا في فترة خريف".

وأضاف : "قدمنا مسيرة رائعة في الأدوار النهائية لدوري الأبطال هنا في لشبونة. أرى أننا فزنا باللقب عن جدارة. حالفنا الحظ أيضا في المباراة النهائية ، ومانويل نوير تألق في حراسة المرمى. لم تكن أفضل مباراة لنا لكننا حققنا الفوز وكنا حاضرين في اللقاء".

أفضل يوم في مسيرتي الكروية

أكد جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ بأنه يجد صعوبة في إيجاد الكلمات التي يصف بها شعوره بعد الفوز في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي.

وقال كيميتش : "إنه أفضل يوم في مسيرتي الكروية. من الصعب بالفعل أن أصف ما أشعر به".

وأضاف : "لا يمكن وصف ما تشعر به عندما تفوز بمثل هذا اللقب مع رفاقك. إنه أفضل لقب يمكن أن تحرزه مع ناديك. لم نلعب اليوم بالانسيابية والمستوى المعهود ، ولكن ظل لدينا شعور بالتفاؤل والقدرة على اجتياز أي منافس".

الأحلام تتحقق

أكد الكندي ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونخ أن فوزه مع بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا حلم كبير تحقق لكنه كان من الصعب أن يصدق هذا قبل سنوات قليلة.

وقال ديفيز : "من كان يعتقد أنني سأحضر من كندا لأنضم إلى فريق مثل بايرن ميونخ وأفوز معه بلقب دوري الأبطال الأوروبي".

وأضاف : "لو قال لي شخص ما قبل عامين أو ثلاثة أعوام إن هذا سيحدث، كان رد فعلي هو أن أصفه بالكذب. ولكن الأحلام تتحقق".

موسم استثنائي

أشاد فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بما قدمه فريق بايرن ميونخ الألماني هذا الموسم والذي توجه بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا إضافة لما قدمه خارج الملعب أيضا.

وقال كيلر : "من خلال هذه الثلاثية، توج هانزي فليك (مدرب بايرن) ولاعبوه موسما استثنائيا ، ليس فقط على أرض الملعب وإنما أيضا خارجه. قدم فليك ولاعبوه نهاية مثالية لهذا الموسم".

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وأوضح كيلر : "بعد العروض الرائعة والراقية التي قدمها الفريق في الأدوار النهائية لدوري الأبطال ، والتي أقيمت في لشبونة ، لم يكن لدي أي شك في أن بايرن سيفوز بالنهائي".

وأشار : "لم يترك بايرن بصمته من خلال اللعب فقط ، وإنما كان الفريق قويا على المستوى الذهني أيضا. قدم الفريق نفسه على أنه مجتمع متماسك يعمل فيه الجميع مع زملائهم في الفريق ، ولم يظهر فقط كمجموعة من اللاعبين الفرديين البارزين".

وأضاف : "رغم سعادتي البالغة بالطبع لفوز فريق ألماني بلقب دوري الأبطال الأورةبي ، أشعر بالحزن أيضا لإخفاق توماس توخيل (المدير الفني الألماني لباريس سان جيرمان) الذي قدم عملا متميزا مع فريقه. كما أشعر بالحزن لكل من تيلو كيرير وجوليان دراكسلر لاعبي باريس سان جيرمان والمنتخب الألماني".

انجاز عظيم

أعرب أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم عن سعادته البالغة بأن ما حققه فريق بايرن ميونخ الألماني من إنجاز في هذا الموسم كان تحت قيادة المدرب هانزي فليك وبمشاركة عدد من لاعبي المنتخب الألماني (مانشافت).

وقال بيرهوف : "إنه إنجاز عظيم. بايرن لم يدع أي مجال للشك وإنما كان عازما ومصرا على تحقيق هدفه الرائع من خلال أداء مبهر وراق".

وأضاف : "أشعر بالسعادة بشكل خاص لأن هذا النجاح تحقق من خلال مدرب ألماني هو هانزي فليك وبمجموعة قوية من اللاعبين من نجوم منتخبنا الوطني. إنه مؤشر قوي أيضا لكل من المنتخب الألماني والكرة الألمانية بشكل عام".

يستحقون أعلى تقدير

أكد كريستيان سيفرت الرئيس التنفيذي للدوري الألماني (بوندسليجا) أن فريق بايرن ميونخ الألماني يستحق أعلى تقدير على ما حققه من إنجاز في هذا الموسم تحت قيادة المدرب هانزي فليك.

وقال سيفرت : "هانزي فريق ولاعبو فريقه يستحقون أعلى تقدير على إنجازاتهم الرائعة في الشهور القليلة الماضية والفوز على باريس سان جيرمان في النهائي الأوروبي".

وأوضح : "كانت هناك فترات مختلفة بين مواسم الدوريات الوطنية والأدوار النهائية لدوري الأبطال في هذا الموسم الخاص للغاية ، وكان من المتوقع الانتظار بحماس وشغف لمعرفة كيف ستتصرف الفرق التي تنتمي لدوريات مختلفة في مواجهة هذا الأمر".

وأضاف : "بايرن شق طريقه وواصل تقدمه كما لو لم يكن هناك أي فترة توقف".

وأشار سيفرت : "إنه مؤشر جيد للبوندسليجا أن يصل فريقان ألمانيان إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال وأن ينتزع أحدهما اللقب في النهاية".

وأضاف : "إنه إنجاز رائع لبايرن أن يفوز بالثلاثية مرتينفي غضون سبع سنوات. تهانينا لمسؤولي بايرن وللنادي بأكمله".

عملاً رائعاً لصالح الكرة الألمانية

وجه يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني (مانشافت) التهنئة إلى لاعبي فريق بايرن ميونخ الألماني على هذا الموسم الرائع للفريق.

وقال لوف في رسالة وجهها عبر الاتحاد الألماني للعبة : "إنه إنجاز رائع".

وأوضح : "بايرن قدم أيضا عملا رائعا لصالح كرة القدم الألمانية على الساحة الأوروبية".

وقال لوف : "أنا شخصيا أعجبت أكثر بالسهولة التي اجتاز بها البافاريون العديد من العقبات في هذا الموسم الصعب بشكل عام دون أن يتسموا بالتعالي... هذا أيضا من بصمات هانزي فليك (المدير الفني للفريق) ".