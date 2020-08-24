بعد التتويج الأوروبي.. بايرن ميونخ ثاني المتأهلين لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حجز بايرن ميونخ الألماني مقعده في بطولة كأس العالم للأندية 2020 المقررة في قطر وذلك بعدما توج الفريق البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 / 2020 بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر في المباراة النهائية للبطولة.

وأصبح بايرن ثاني المتأهلين لمونديال الأندية 2020 حيث يلحق بفريق الدحيل حامل لقب الدوري القطري لموسم 2019 / 2020.

ولكن بايرن ما زال هو أول فريق يضمن مشاركته في النسخة المقبلة من مونديال الأندية لاسيما وأن مشاركة الدحيل في هذه النسخة لم تحسم بعد وما زالت مرهونة بنتائج منافسه فريق السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.

ورغم أن لوائح مونديال الأندية تنص على مشاركة الفريق الفائز بلقب الدوري المحلي في البلد المضيف ليكون ممثلا للبلد المضيف في هذه البطولة العالمية ، فإن لوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تنص أيضا على عدم مشاركة فريقين ينتميان لاتحاد وطني واحد في هذه البطولة.

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ومن أجل تجنب هذا ، ستكون مشاركة الدحيل مرهونة بعدم فوز أي فريق قطري آخر بلقب دوري أبطال آسيا هذا العام علما بأنه والسد فقط من يتبقيان من الفرق القطرية في دائرة المنافسة على لقب دوري الأبطال الأسيوي الذي تستأنف فعالياته الشهر المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي حالة فوز الدحيل باللقب الأسيوي ، سيشارك في مونديال الأندية بصفته بطل آسيا فيما سيشارك وصيف البطل الأسيوي في البطولة كبديل لصاحب الأرض.

وفي حالة فوز السد بلقب آسيا سيشارك في مونديال الأندية بهذا الصفة فيما سيشارك وصيفه في البطولة بديلا لصاحب الأرض أيضا.

ويخوض بايرن فعاليات مونديال الأندية بداية من الدور قبل النهائي طبقا للوائح البطولة التي تجنب بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية اللعب في الدور الأول والدور ربع النهائي.

وسبق لبايرن المشاركة في مونديال الأندية مرة واحدة فقط وكانت في 2013 عندما توج أيضا بلقب دوري الأبطال الأوروبي وأحرز وقتها لقب مونديال الأندية.