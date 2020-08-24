رياضة | نجم الأهلي السابق يكشف أسباب خسارة القمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يكشف أسباب خسارة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح هشام حنفي نجم الأهلي السابق أن غياب روح لاعبي الفريق بالإضافة إلى خطة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لمباراة الزمالك كانت من أسباب خسارة المارد الأحمر لمواجهة القمة بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال حنفي في تصريحات هاتفية عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" مبروك للزمالك الفوز، منذ فترة طويلة أول مرة نرى الزمالك بهذا التماسك أمام الأهلي الذي لم أشعر بشخصيته في الملعب ومع ذلك لم يتدخل فايلر لإعادتها".

وأضاف:"غياب الروح والخطة التي وضعها فايلر كانت سبباً رئيسياً في هزيمة الأهلي، لم يكن لاعب في فورمته سوى أليو بادجي الذي حاول كثيرًا وكان قريبًا من التهديف".

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وعن مروان محسن، علق حنفي قائلاً:" مروان اتظلم وظلم في الأهلي، اتظلم لأنه عليه ضغوط كبيرة، قد يكون مهاجم مميز في الإسماعيلي ولكنه حاليا يحتاج لمراجعة نفسه، وظلم نفسه لأنه لم يستعد فورمته، فيجب عليه الابتعاد عن الأجواء حتى يستطيع العودة، هناك لاعبون لا يصلحون لتمثيل الأهلي حالياً هذه حقيقة بالفعل، ظلوا 4 سنوات في النادي ليس لهم دور، قدمنا الكثير للأهلي ولم نحصل على فرصة التكريم بالجلوس عاماً بدون لعب في الأهلي مثلما يحدث حالياً، فورا كان سيتم الاستغناء عنا"

وتابع :"لاعبو الأهلي يشعروننا بأنهم فوق النقد، أنتم تاخدون ملايين فيجب أن يكون لكم مردود في الملعب بما يوازي تلك المبالغ، الأهلي تأثر بغياب عبد الله السعيد ورمضان صبحي حتى شريف إكرامي كان يجب أن يستمر من باب القيادة في الفريق، هناك لاعبين كثيرون تشعر أنهم موظفين في النادي، يجب أن يراجعوا نفسهم، مانويل جوزيه انقلب ضدي بسبب خطأ بسيط واستبعدني تمامًا وفعل هذا مع الحضري عندما افتعل مشكلة استبعده فورًا".

واختتم حنفي تصريحاته قائلاً:"فوز الأهلي بالبطولة الافريقية أصبح صعب ومواجهتي الوداد والرجاء لكلا من الأهلي والزمالك ستكون صعبة للغاية، اشعر أن فايلر مشغول بعرض براميدز وتأكدت من حقيقة المفاوضات بينه وبين براميدز وكذلك بالإضافة إلى ديانج الذي تأثر مستواه بعرض بيراميدز المغري".