رياضة | ديبالا بديل ميسي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديبالا بديل ميسي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة الإسباني حدد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي على رأس أولوياته من أجل تعويض رحيل نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال قرر البرغوث الأرجنتيني الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الايطالية بأن مستقبل ميسي ما زال غير واضح المعالم مع برشلونة عقب الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية نقلاً عن العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا لا يرى نفسه ضمن فريق العولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ديبالا مطروحاً للبيع في يوفنتوس خصوصًا عقب رفضه تجديد عقده في الفترة الأخيرة، حيث طالب النجم الأرجنتيني بالحصول على راتب يبلغ حوالي 20 مليون يورو.