رياضة | فينالدوم يسعى للانتقال إلى برشلونة تحت قيادة كومان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فينالدوم يسعى للانتقال إلى برشلونة تحت قيادة كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يرغب في الانضمام لفريق برشلونة، تحت قيادة مواطنه رونالد كومان، المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فينالدوم يرغب في الالتحاق بكومان في برشلونة، وإنهاء مسيرته مع ليفربول.

وينتهي عقد فينالدوم بنهاية الموسم المقبل، وسيصبح ليفربول مضطراً لبيعه في الصيف الجاري، إذا واصل رفضه تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

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وتؤكد الصحيفة المقربة من برشلونة، أن الصفقة قد تكلف حزينة ليفربول مبلغاً يتراوح بين 20 وحتى 25 مليون يورو.

ويستعد برشلونة لإحداث ثورة في الفريق الأول، عقب الخروج بموسم صفري، والخسارة من بايرن ميونيخ بالثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانضم فينالدوم لصفوف ليفربول في صيف عام 2016 قادماً من نيوكاسل يونايتد مقابل 27.5 مليون جنيه إسترليني.