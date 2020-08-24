رياضة | نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يدافع عن نفسه بعد واقعة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق وليد سليمان، جناح الفريق الأول بالنادى الأهلى، على الاتهامات الموجهة له، بشأن تعمده إصابة محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الزمالك.

وذلك أثناء مباراة القمة 120، التى أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولي، وانتهت اللقاء بفوز مدرسة الفن والهندسة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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ونشر وليد سليمان تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، ردا على الذين يتهمونه بتعمد إصابة عبد الشافى، قائلا: "والله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.. أنتم جهلة".

وحقق نادي الزمالك فوزًا كبيرًا ومستحقًا على حساب النادي الاهلي في القمة رقم 120، بنتيجة 3-1 في مباراة تألق فيها أبناء ميت عقبة.

ورفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 42 نقطة، يصعد بها إلى المركز الثانى، خلف الأهلى صاحب الصدارة برصيد 56 نقطة.