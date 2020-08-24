رياضة | مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في مدينة مانشستر الإنجليزية، خلال الفترة الماضية بهدف استثماري.

عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن كريستيانو ينافس زملاءه القدامى في مانشستر يونايتد، بعد أن قرر الاستثمار في فندق فاخر بمدينة مانشستر كجزء من إمبراطوريته الاستثمارية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الفندق سيكون السابع من السلسلة التي تحمل العلامة التجارية لكريستيانو "CR7".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من المقرر افتتاح الفندق الجديد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في عام 2023.

الجدير بالذكر أن جاري نيفيل وريان جيجز، زملاء رونالدو السابقين، يملكان فندقين معًا في مدينة مانشستر.