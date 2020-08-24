رياضة | مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن يقترب من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرحيل عن صفوف الأحمر، خلال الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة.

جاء ذلك حسب ما كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، مشيرا إلى أن اللاعب اتخذ ذلك القرار بعد تعرضه لضغوط عديدة في الفترة الماضية، مؤكدا أنه يرى أن هذا الأفضل للطرفين.

وأوضح أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر، أن مروان محسن قام بتمديد عقده على بياض، ولكن حتى الآن العقد لم يُفعل.

وأشار إلى أنه من الممكن عودة أحمد ياسر ريان، الذي يستحق فرصة في الهجوم، حسب ما يرى، إضافة إلى وليد آزارو الذي سيعود مرة آخرى للنادي الأهلي.

وأكد على صعوبة بيع عقد آليو بادجي، الذي لم يثبت نفسه حتى الآن، لجماهير الأهلي مثل فلافيو وفيلكس، مشيرا إلى أنه في حالة بيعه لن يجلب نفس الأموال التي دفعت لضمه.

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وواصل، "لجنة التخطيط هي صاحبة قرار استمرار أو رحيل أي لاعب، وفايلر ليس بالتأكيد صاحب القرار، قد يكون المدرب غير مقتنع بلاعب معين، ولكن قرار الإدارة واللجنة".

وشدد على أن قرار إعارة وليـد آزارو كان خاطئ، ولم يكن الأهلي يمتلك أفضل منه، ولذلك كان يجب تدخل لجنة التخطيط مع فايلر.

واردف، "من المفترض أن يتدخل مسئولو اللجنة في بعض القرارات للمحافظة على اللاعبين، فليس من المعقول أن يكون المدرب متعاقد لمدة موسم ونصف ويرحل 7 لاعبين عن النادي".

وتمنى أن ينقذ صالح جمعة نفسه، مشيراً إلى أن اللاعب لديه مشكلة، ويجب أن يساعد نفسه ويتدارك الأمور تمامًا.

وأضاف، "العقلية تختلف من لاعب إلى آخر، صالح بالتأكيد مقصر، ومن المستحيل أن يكون المدرب لديه لاعب مميز ولديه نواقص، ويقوم بعدم الاعتماد عليه".

وأشاد بموهبة صالح جمعة، مؤكدا أن لديه إمكانيات مميزة، ويحتاج لإثبات ذاته في المرحلة المقبلة.