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رياضة | مرشح برشلونة يخطط للتعاقد مع يورجن كلوب

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرشح يخطط للتعاقد مع يورجن كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن جوردي فيري، المرشح على منصب رئاسة نادي برشلونة الإسباني، تواصل مع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن فيري يرى أن كلوب هو الشخص المناسب لمشروعه في برشلونة، إذا نجح في الرئاسة.

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وقال فيري في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "بدأت بالفعل المفاوضات مع يورجن كلوب، ويبدو وأن برشلونة في حاجة إلى مدرب مثله".

وتابع: "لدينا خطة طويلة الأمد مع برشلونة، ونرى أن يورجن كلوب هو الرجل الأمثل لتطبيق تلك الخطة".

ويتولى يورجن كلوب تدريب ليفربول منذ عام 2015، وقاد الفريق خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق عدة نجاحات، أبرزها لقب عام 2019، ولقب هذا الموسم، بعيد غياب 30 عاماً.

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