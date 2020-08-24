رياضة | تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي الهولندي فان دي بيك من صفوف نادى أياكس أمستردام الهولندي إلى برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة يريدون التعاقد مع لاعب أياكس دوني فان دي بيك مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة سوف ترسل هذا العرض إلي النادي الهولندي خلال أيام من أجل ضم لاعب الوسط الشاب بأمر من المدرب الجديد للبارسا رونالد كومان.

وكان كومان قد أبلغ إدارة النادى الكتالوني أنه لا يرغب فى تواجد كل من لويس سواريز و جيرارد بيكيه بالإضافة إلى سيرجو روبيرتو وبوسكيتس فى تشكيلة الموسم الجديد.