شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك استعلم فقط عن رمضان صبحي ولن يتعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن الزمالك لم يتحدث مع رمضان صبحي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا قدرة ناديه على التعاقد معه، وامتلاكه القدرة الشرائية لحسم الصفقة.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» عبر قناة «أون تايم سبورتس»، أن قرار لعب رمضان صبحي لاي فريق بعد الخروج من الأهلي في يده هو فقط، مؤكدا أن نادي الزمالك لم يتحدث مع اللاعب.

وأضاف أمير مرتضى منصور، أن الزمالك قام بالتواصل مع ناديه الإنجليزي هدرسفيلد، للتعرف على موقفه وارسلنا عرض والموضوع توقف بعد ذلك.

وأتم تصريحاته:«الزمالك لن يكمل في ملف التعاقد مع رمضان صبحي حتى لا يعطي وعود زائفة للجماهير، والنادي كل ما قام به بالاستعلام عن الأمر فقط».