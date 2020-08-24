شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة تبحث مع الخطيب ملفات كروية في الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط للكر بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح اجتماعاً مع محمود الخطيب رئيس النادي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم عدة أمور خاصة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في قمة الكرة المصرية ، وتبحث اللجنة بعض الأمور الخاصة بالصفقات وملف المُعارين وغيرها من الملفات الهامة الخاصة في ظل الإرتباطات المتتالية الهامة لفريق المرة محلياً وأفريقياً.

على الصعيد ذاته ، رفضت إدارة الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس الأول، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز. وقال مصدر فى الاهلى إن إدارة النادى، سواء على صعيد مجلس الإدارة أو لجنة التخطيط، تعترف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

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وأضاف المصدر، أن الإدارة ستحاول علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق واستعادة الانتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدورى المحلى، موضحاً أن الأهلى مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، كما أن الأهلى مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.

وأشار المصدر إلى أن ما تردد بشأن إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أمر غير صحيح لأن هذه ليس من عادات النادى الأهلى الذى لا يقوم بإجراء تغييرات فنية وسط الموسم إلا فى أضيق الحدود، مُشيراً إلى أن إدارة النادى تدعم الجهاز الفنى والفريق مع العمل على تصحيح الأخطاء بهدف الحفاظ على لقب الدورى واستعادة بطولة أفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن الأهلى أمامه مباراة مهمة الشهر المقبل مع الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولابد من التكاتف قبلها من أجل دعم الفريق لتخطى عقب بطل المغرب واستكمال المشوار نحو الفوز باللقب