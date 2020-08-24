شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. كهربا يقود الفراعنة للتأهل الي قبل نهائي أمم افريقيا علي حساب أسود الأطلسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل منتخب مصر مباراة المغرب في الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الافريقية 2017 وسط توقعات بتاهل المنتخب المغربي صاحب الفريق القوي في المقابل كان المنتخب الوطني يمر بمرحلة إحلال وتجديد تحت قيادة الارجنتيني هيكتور كوبر الذي قاد الفراعنة أيضا في كأس العالم 2018 بروسيا.

مباراة مصر والمغرب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي، في الدقيقة 87 من عمر المباراة ليفجر مفاجأة كبرى بالاطاحة بأسود الأطلسي من البطولة ، كما ان الهدف كسر عقدة مصر امام المغرب والتي استمرت لأعوام كثيرة لم يحقق فيها الفراعنة الفوز علي المغرب منذ بطولة 86.

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من ناحية اخري يعود كهربا لمباريات الأهلي فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

وغاب كهربا عن 6 مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى والتعادل مع الإنتاج الحربي والفوز على أسوان بثلاثية.

وسيغيب كهربا عن مباريات الأهلى أمام كل من: ، الزمالك ،الجونة ، المصرى، دجلة وحرس الحدود على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الآن.