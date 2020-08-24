شكرا لقرائتكم خبر عن هانز فليك «صانع المعجزات» يكتب تاريخًا جديدًا في بايرن ميونخ ودوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاء تتويج بايرن ميونخ بـ لقب دوري أبطال أوروبا لينهي الفريق موسمه اللامع بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) تحت قيادة المدرب هانز فليك، الذي تولى قيادة الفريق في نوفمبر 2019 خلفًا للمدرب المُقال نيكو كوفاتش.

وأصبح «فليك» هو أول مدرب في التاريخ يتولى قيادة فريق خلفًا لمدرب مُقال وينجح بنهاية الموسم في قيادته لكل الألقاب الممكنة.

ويعد «فليك» هو ثامن مدرب في تاريخ دوري الأبطال والثاني في تاريخ بايرن ميونخ الذي يخلف مدرب مُقال خلال الموسم، ويقود فريقه بالنهاية إلى لقب المسابقة الأوروبية الأكبر.

وكانت الحالة الأولى منذ نصيب مدرب ريال مدريد التاريخي، ميجيل مونيوز في عام 1960، في حين كانت الحالة الثانية في بايرن ميونخ عن طريق المدرب ديتمار كرامر في عام 1975. وأصبح توني بارتون مع أستون فيلا هو ثالث حالة لمدرب يتولى تدريب فريق بعد بداية موسم وخلفًا لمدرب مُقال، ويقود فريقه بالنهاية للقب دوري الأبطال، وذلك في عام 1982 (وقتها بمسمى الكأس الأوروبية). ويأتي الفرنسي رايموند جويثالس ليكون الحالة الرابعة، مع مارسيليا في عام 1993، وهو اللقب الوحيد لنادي فرنسي في تاريخ دوري الأبطال. وكان فيسنتي ديل بوسكي هو الحالة الخامسة مع ريال مدريد في عام 2000، ووقتها قاد المحنك الإسباني العملاق المدريدي للتتويج باللقب الثامن في تاريخ المسابقة. وبعد 12 عامًا، جاء الإيطالي روبيرتو دي ماتيو ليكون الحالة السادسة مع قيادته لتشيلسي لأول لقب في تاريخه بدوري الأبطال في عام 2012، وهو لقب البلوز الوحيد حتى الأن. ويستمر أسم ريال مدريد في التكرر مع هذه الإحصائية، حيث اصبح المدرب زين الدين زيدان هو سابع مدرب يقود فريقه للتويج بدوري الأبطال بعد توليه قيادة الفريق خلال الموسم مع إقالة المدرب السابق، وقد تحقق ذلك في عام 2016.

وجاء اليوم المدرب هانز فليك ليكون ثامن مدرب يتمكن من ذلك، والثاني في تاريخ البايرن، والأول في تاريخ الكرة الأوروبية الذي يتمكن من هذا الوضع لقيادة فريقه لتحقيق الثلاثية.

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