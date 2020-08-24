قيمة «غرامة» التهرب من دفع تذكرة «مترو الأنفاق»

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، أهمية الالتزام بدفع قيمة تذكرة المترو، موضحا أن التهرب من دفع ثمن التذكرة يعرض الراكب لغرامة قيمتها 50 جنيها وذلك في تصريحاته لـ «بوابة أخبار اليوم».

وقال «عبد الهادي، إن نفس الغرامة تنطبق على الراكب الذي يستخدم التذكرة أكثر من عدد المحطات المتاحة لها.

أسعار التذاكر بدء من الاثنين 17 أغسطس الجاري

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الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قررت تحريك أسعار التذاكر بدء من الاثنين 17 أغسطس الجاري تزامناً مع افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هارون - عدلي منصور».

والزيادة للخطوط الثلاثة كالتالي: الخط الأول «حلوان - المرج الجديدة»، والخط الثاني «شبرا الخيمة- المنيب»، والخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، ويكون سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات.