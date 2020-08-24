رياضة | اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد نادى برشلونة الإسباني من جديد للتفاوض مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي من أجل ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان البارسا سوف يعمل الآن على إخراج اللاعبين الغير موجودين في خطط كومان، ومن ثم في شهر سبتمبر القادم سوف يشن هجوما جديدا من اجل التوقيع مع لاوتارو مارتينيز.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن إدارة نادى برشلونة تعتبر ان مسيرة لويس سواريز انتهت في كامب نو، وحان الوقت لوصول لاوتارو الذي يعتبر أولوية النادى هذا الصيف.

يذكر أن كومان أبلغ إدارة النادي الكتالوني أن لا يريد كل من لويس سواريز و إيفان راكيتيتش وسيرجو بوسكيتس بالإضافة إلى جوردي ألبا وصامويل اومتيتي مع الفريق فى الموسم الجديد.