رياضة | كريم نيدفيد يُرحب بالرحيل عن الأهلي معارًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كريم نيدفيد يُرحب بالرحيل عن الأهلي معارًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالرحمن عادل، محامي كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعب يرحب بفكرة الإعارة خارج القلعة الحمراء بداية الموسم الكروي الجديد.

وأكد محامي كريم نيدفيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "نيدفيد يرغب في الإعارة من أجل المشاركة وذلك استعدادا لأولمبياد طوكيو، حيث يرغب اللاعب في الانضمام للفراعنة".

وتابع: "اللاعب يمتلك عدة عروض محلية والأهلي هو صاحب القرار في إعارته".

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.