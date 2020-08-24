رياضة | توابع زلزال القمة تهدد استقرار غرفة الملابس في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر توابع زلزال القمة تهدد استقرار غرفة الملابس في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، إلى حدوث مناوشات ومشادات بين لاعبي الأهلي فى غرفة الملابس عقب الخسارة من الزمالك.

وكان الأهلي خسر بثلاثية مقابل هدف، أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة 21من الدوري المصري الممتاز، مساء أول أمس السبت.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، حقيقة هذه الأنباء، ونفى حدوث ذلك، مشيرا إلى أن هذه ليست أخلاق لاعبي القلعة الحمراء سواء في المكسب أو الخسارة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 42 نقطة.