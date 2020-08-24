شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ليس من حق «عبدالشافي» مسامحة وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أنه ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار «المدعو وليد سليمان» أو رفضه لأنه «لم يعتدي عليه في منزله أو في المقهي، إنما تعمد هذا اللاعب ايذاء عبدالشافي أثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوريالرسمية«.

مضيفًا أن «الاعتداء المتعمد على اللاعب محمد عبدالشافي لم ينتج عنه إصابتة فقط، بل تضمن الضرر اأضا حرمان نادي الزمالك من الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين، مما يؤثر على مسيرة النادي الناجحة وطموحاته في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لذلك فإن زيارة اللاعب المؤذي للاعب الزمالك، فهي مرفوضة أيضًا ويذكرنا بموقف بالمثل المصري الشعبي الشهير (يقتل القتل ويمشي في جنازته)».

وأشار إلى أن نادي الزمالك من سلطته قبول الاعتذار أو رفضه لأن النادي منظومة إدارية تحترم الجميع لكن هناك رفض تام لتصرفات «البلطجة» في الملاعب، حسب تعبيره.