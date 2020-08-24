الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويتمسك بشكوته لاتحاد الكرة والفيفا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.
وقرر مجلس إدارة النادي تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد إصابتهم، وأخرهم محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك.
وأكد مجلس إدارة الزمالك أن اعتداء وليد سليمان على «عبدالشافي» في مباراة رسمية في الدوري المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري أبطال أفريقيا.
ويؤكد مجلس الإدارة على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة لاعب الزمالك في المستشفى لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري.
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