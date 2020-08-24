شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى فريق الإنتاج الحربى اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.

ويستعيد الإنتاج جهود لاعبه محمد عادل الذى غاب عن مواجهة انبى بسبب الايقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب، ويخوض الفريق مرانه مساء اليوم ثم يدخل معسكراً مغلقاً للمبيت هناك استعداداً للمباراة .

ولقن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبى فريقه دشا ساخنا بين شوطى مباراة إنبى وعقب نهاية اللقاء بسبب الأداء المتراخى التى ظهر عليه اللاعبون طوال أحداث المباراة وتسبب فى خسارتهم نقاط اللقاء على ملعبهم، وشدد مختار على لاعبيه بأنه لن يقبل الاستهتار والتهاون مجدداً، مؤكداً أن الاستبعاد من التشكيلة الأساسية سيكون مصير أى لاعب لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة إنبى التى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام على ستاد السلام والاهلى،ونجح فريق انبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الأهلى والسلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

فيما تجمد رصيد الانتاج الحربى عند النقطة 24 ليظل فى المركز الثامن بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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وبذلك تلقى الانتاج الحربى هزيمته الثانية على التوالى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة من اجمالى ثلاث مباريات لعبها بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة وحيدة من التعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق

من جهته كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء المتميز الذى قدموه فى مواجهة الأهلى ونجاحهم فى التعادل مع المارد الأحمر، لاسيما وسط الظروف الصعبة التى عاشها الفريق قبل اللقاء بعد سلسلة إصابات كورونا التى ضربت اللاعبين والجهاز الفني.

وأرسل الإنتاج الحربى شكوى لمسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم يعترض فيها على عدم لجوء حكام مبارياته لتقنية الفار التى اعتمدتها الجبلاية ما تسبب فى حرمان الفريق من نقاط مباريات مؤثرة فى مباراتى الأهلى والمقاولون العرب، وتعادل الإنتاج الحربى مع الأهلى بهدف لكل فريق فيما خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزاً غالياً على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 20 من الدورى المصرى، حيث تقدم الإنتاج أولا بهدف عن طريق باسم مرسى فى الدقيقة 11، ولكن المقاولون نجح فى قلب الطاولة فى مباراة ممتعة ومثيرة وتعادل محمد سالم للمقاولون بضربة رأس متقنة فى الدقيقة 33، قبل أن يسجل عبد الله ياسين هدف الانتصار فى الدقيقة 54 من لعبة ثنائية رائعة مع شكرى نجيب.