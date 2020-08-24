شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته اليوم استعدادا للجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليوم ، الأثنين، على ملعب التتش إستعداداً لمباراة الجونة المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد ، الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ22 لبولة الدوري الممتاز ، ويحاول رينيه فايلر المدير الفني للفريق تجهيز لاعبيه جيداً لمواجهة الجونة ومحو أثار الهزيمة الثقيلة التى مُني بها الفريق في مباراة الزمالك مساء السبت الماضي في الجولة الـ21 للدوري والتى خسرها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف.

من ناحية أخرى ، أكد هشام حنفى، نجم الأهلى مالسابق، أن غياب الروح وخطة المباراة سبب خسارة المارد الأحمر للقمة بثلاثية، وقال :"مبروك للزمالك الفوز، من فترة طويلة أول مرة نرى الزمالك بهذا التماسك أمام الأهلى، ولم أشعر بشخصية الأهلى فى الملعب، ومع ذلك لم يتدخل فايلر لإعادتها".

وأضاف هشام حنفى، "غياب الروح والخطة التى وضعها فايلر كانت سبباً رئيسياً فى هزيمة الأهلى، لم يكن لاعب فى فورمته سوى أليو بادجى حاول كثيراً وكان قريباً من التهديف".

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وعن مروان محسن قال هشام حنفى، "مروان اتظلم وظلم فى الأهلى، اتظلم لأنه عليه ضغوط كبيرة قد يكون مهاجم مميز فى الإسماعيلى ولكن حاليا محتاج يراجع نفسه، وظلم نفسه لأنه لا يستعيد فورمته، فلازم يبعد عن الأجواء حتى يستطيع العودة، هناك لاعبون لا يصلحون لتمثيل الأهلى حالياً هذه حقيقة بالفعل.. بقالهم 4 سنين فى النادى ليس لهم دور، قدمنا الكثير للأهلى ولم نحصل على فرصة التكريم بالجلوس عاماً بدون لعب فى الاهلى مثلما يحدث حالياً.. فورا كان يتم الاستغناء عنا".

وتابع هشام حنفى، "لاعبو الأهلى حسسونا إنهم فوق النقد، أنتوا بتاخدوا ملايين فلازم نشوف مردود فى الملعب بما يوازى هذه المبالغ، الأهلى تأثر بغياب عبد الله السعيد ورمضان صبحى حتى شريف إكرامى كان لازم يستمر من باب القيادة فى الفريق، هناك لاعبين كثيرين تشعر أنهم موظفين فى النادى، لازم يراجعوا نفسهم، جوزيه انقلب عليا عشان خطأ بسيط واستبعدنى تماماً، وعمل كده مع الحضرى لما عمل مشكلة استبعده عالطول".

وأضاف هشام حنفى، "فوز الأهلى بالبطولة الأفريقية بات صعبا، ومواجهتى الوداد والرجاء للقطبين ستكون صعبة للغاية، حاسس أن فايلر مشغول بعرض بيراميدز وتأكدت من حقيقة المفاوضات بينه وبين بيراميدز، وكذلك ديانج مستواه تأثر بعرض بيراميدز المغرى".