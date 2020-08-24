قال الكابتن هاني العقبي، نجم الأهلي السابق، انه يجب علي مجلس ادارة النادي الاهلي عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق للوقوف علي أسباب الهزيمة أمام الزمالك فى القمة.
وأضاف "العقبي" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" انه إذا أراد فايلر الرحيل، فالباب يفوت جمل، النادي الأهلي لن يقف على أحد، فهو يصنع المدربين، وليس هم من يصنعوه، المدرب السويسري خارج عن تركيزه ويتعامل بعنجهية".
وأضاف: "فايلر بعيد كل البُعد عن الاسطورة مانويل جوزيه، فالمدرب البرتغالي صنع التاريخ مع النادي الأهلي ولكن عندما خرج إلى أندية أخري فشل.
كان الزمالك قد حقق فوزا هاما علي الأهلي 3-1 أمس فى الجولة الـ21 ، فى القمة 120 ، التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة ، ضمن منافسات الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارة لقاء القمة.. نجم الأهلي السابق يطالب برحيل فايلر: الأهلي لن يقف على أحد..و الباب يفوت جمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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