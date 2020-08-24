قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ان الفارس الابيض اذا رغب في التعاقد مع أي لاعب فهو يستطيع أن يتعاقد معه وعنه القدرة على ذلك.
وأضاف "مرتضى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورت" أن رمضان صبحي خارج حسابات الزمالك ولكننا فاوضنا هدرسفيلد من قبل، ولم تستمر المفاوضات.
وأوضح ان رمضان شخصية قوية ولاعب مميز واضافة الى أي نادي سينضم له، ولكن الزمالك لم يستمر في المفاوضات، واللاعب الآن على قوة هدرسفيلد.
وأشار المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك الى أن، الزمالك يسمع كلام كثير عن تعاقدات لم تحدث، وأمور كثيرة مضحكة، ولكن رمضان لم يتعاقد مع الزمالك، وهو مرتبط بهدرسفيلد وبيراميدز في الصورة وهذا كلام نهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر كلام..أمير مرتضى ينفي توقيع الزمالك مع رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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