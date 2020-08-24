شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويقرر تقديم شكوى ضده لـ"الفيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، وقرر مجلس إدارة النادي تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وأخرهم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك.

وأكد مجلس إدارة الزمالك في بيان صحفى نشره على موقعه الرسمي، أن اعتداء وليد سليمان على عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وشدد مجلس الإدارة على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة لاعب الزمالك في المستشفى لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري.

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وأوضح رئيس نادي الزمالك أنه ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار وليد سليمان أو رفضه لأنه لم يعتد عليه في منزله أو في المقهي انما تعمد هذا اللاعب إيذاء عبد الشافي أثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوري الرسمية والاعتداء المتعمد على اللاعب محمد عبد الشافي لم ينتج عنه اصابته فقط، بل تضمن الضرر أيضا حرمان نادي الزمالك من الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين مما يؤثر على مسيرة النادي الناجحة وطموحاته في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار نادى الزمالك إلى أنه من سلطته قبول الاعتذار أو رفضه لأن النادي منظومة إدارية تحترم الجميع.