شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة حرس الحدود ويبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة ديديه جوميز صفحة مباراة حرس الحدود التي أقيمت مساء الأحد على ستاد المكس في ختام مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل 2/2، ويبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة طنطا المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 22 للمسابقة ، وهى المواجهة التى يستعيد فيها لاعبه أسامة إبراهيم الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة.

على الجانب الأخر، انتظم التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى فى تدريبات فريقه عقب وصوله للإسماعيلية مساء السبت، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة العراقى همام طارق فيما استقر مسئولو النادى الإسماعيلى على إنهاء إعارة الأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق، والذى تم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر اللاعب لبلاده منذ مارس الماضى فى أعقاب تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولم يعد للقاهرة.

ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقده مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حروسجل هدفين خلال 4 مباريات بالدوري، وسط أنباء عن تلقي اللاعب عروض مغرية للانضمام لأحدها فى الموسم الجديد.

وفى وقت سابق، تحدث خالد سليمان، وكيل التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم نادي الإسماعيلي، عن حقيقة فسخ اللاعب لتعاقده مع الدراويش، قائلاَ: "اللاعب يرحب بالتجديد للاسماعيلي ولا يوجد أي أزمة بين الطرفين، وهناك اهتمامات من ناديي الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب ولكن عن طريق وكلاء لاعبين ولم يتواصل أي مسئول من القطبين أو بيراميدز بشكل رسمي".

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فيما أوضح وكيله فى تصريحات تليفزيونية عن أسباب تأخر وصول اللاعب لمصر رغم عودة النشاط الرياضي، بعد نهاية توقف النشاط الذى جاء بسبب جائحة كورونا، قائلاً:"الفيزا سبب تأخر وصول فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.. ولا يوجد أي أزمة للاعب مع النادي الإسماعيلي والأمور تسير بشكل جيد بين الطرفين".

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.