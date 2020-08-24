مرتضي منصور يشكو وليد سليمان للفيفا ويرفض اعتذاره لعبد الشافي

محمد اسماعيل - القاهرة - رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.

وأكد رئيس نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس يوك" أن مجلس إدارة النادي قرر تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم _ على حد وصفه_ وآخرهم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك.

وأضاف أن اعتداء وليد سليمان على عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وشدد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن اللاعب محمد عبد الشافي ليس من حقه قبول اعتذار "وليد سليمان"، وأن نادي الزمالك من سلطته قبول الإعتذار أو رفضه لأن النادي منظومة إدارية تحترم الجميع.

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