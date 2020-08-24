جنابري: الروح المجنونة نصرتنا على باريس..وكينجسلي كومان ساعدنا كثيرًا!

أبدى لاعب بايرن ميونخ “سيرج جنابري” سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان، بعد الفوز بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت مساء الأحد.

وقال جنابري في تصريحات ما بعد المباراة “الفوز على سان جيرمان أمر رائع، لقد عملنا بشكل جيد وأصبحنا الفريق الأفضل في أوروبا الآن”.

وتابع جناح بايرن ميونخ حديثه “المنافس كان يريد الفوز على مدار الـ 90 دقيقة، ولكن رغبتنا كانت أقوى لهذا لعبنا بروح عالية وقوة كبيرة، واستطاعنا التعامل مع الطريقة التي دخل بها باريس المباراة، حيب بدا عليه البحث عن النصر، لكننا لم نستسلم بسهولة، ونجحنا في التتويج”.

Advertisements

وواصل لاعب آرسنال السابق حديثه “االتعادل السلبي ظل مسيطرًا على أجواء اللقاء حتى بداية الشوط الثاني، لذلك كان متاحًا لنا الفوز، وباريس سان جيرمان أضاع بعض الفرص، ومن حسن حظنا أنهم لم يتمكنوا من التسجيل، ونحن من سجلنا الهدف”.

ويعتقد جنابري أن الفترة التي قضاها الجناح الدولي الفرنسي كينجسلي كومان مع باريس سان جيرمان في مستهل مشواره، أحد العوامل التي ساعدت بايرن ميونخ في هذا اللقاء، قائلاً “كومان ساعدنا حين شارك كأساسي في هذه المباراة. عرفنا أنه سيمثل صعوبات كبيرة لهم، خاصة عندما يكون في موقف واحد ضد واحد. تسجيله للهدف كان أمرًا لا يصدق بالنسبة له بعدما غاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات”.

وختم “روح الفريق كانت مجنونة، نحن نقاتل من أجل بعضنا، ونأمل في تحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم القادمة، لقد حققنا أمرًا رائعا بالفوز باللقب بعد أن فزنا بجميع المباريات التي لعبناها”.