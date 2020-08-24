ناصر الخليفي يُوضح أسباب خسارة باريس من البايرن في نهائي الابطال

شدد رئيس نادي باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” على فخره واعتزازه بوصول فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم الخسارة التي مُني بها في النهائي أمام بايرن ميونخ، مؤكدًا على قدرة باريس في العودة بقوة خلال الموسم المقبل والتتويج باللقب.

وتجاوز باريس أندية ريال مدريد وجالطة سراي وبوروسيا دورتموند وأتلانتا ولايبزيج في طريقه نحو التأهل إلى أول نهائي لدوري أبطال أوروبا منذ تأسيس النادي قبل 50 عامًا.

لكن رفاق نيمار ومبابي عجزوا عن هز شباك حارس بايرن ميونخ “مانويل نوير” في اللقاء النهائي، وتلقت شباكهم لهدف مطلع الشوط الثاني من اللاعب السابق لباريس سان جيرمان ويوفنتوس “كينجسلي كومان” بعد عرضية الألماني كيميش.

وقال الخليفي في أول رد فعل له بعد المباراة “أشعر بحزن كبير، قدمنا موسمًا رائعًا ووصلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكننا خسرنا بهدف واحد فقط أمام فريق عريق، مع أنه كان بالإمكان الفوز بثلاثية، لكن كنا نواجه فريق كبير هو بايرن ميونخ“.

وزاد “البايرن وصلوا إلى النهائي 11 مرة من قبل، وكنا قاب قوسين أو أدنى من اللقب، ولكن خسرنا بسبب بعض التفاصيل الصغيرة”.

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وأضاف “المباراة كانت قوية، ولعبنا بشراسة. منافسات البطولة ليست سهلة، وعلى أي حال أنا فخور بلاعبي سان جيرمان فقد قدموا موسمًا رائعًا، ولم يكن الكثير يتوقع وصولنا إلى النهائي، لكننا قدمنا مستوى مميز، وسوف نعمل باستمرارية وثبات للموسم القادم”.

وواصل الخليفي “سوف نسعى جاهدين للتتويج بدوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة بعد أن كنا على مقربة من الفوز بها هذا الموسم. بعد هذه المباراة ورغم الخسارة سنؤمن أكثر بحظوظنا في التتويج بالبطولة. كل اللاعبين قدموا كل ما لديهم وفخور بهم بعد أن لعبوا بروح جماعية”.

وأكمل تصريحاته “أود تهنئة الفريق الالماني بالفوز، لم نواجه فريقًا ضعيفًا، نحن على دراية بأن البايرن من أقوى الأندية في العالم، وقدمنا ما علينا وخسرنا بهدف واحد، هذه هي كرة القدم”.