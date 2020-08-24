رياضة | إنتر ميلان يحسم مصير كونتي بعد خسارة الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحسم مصير كونتي بعد خسارة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية، إيطالية عن موعد الاجتماع المنتظر الذي سيجمع أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، بإدارة النادي، من أجل تحديد مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

اجتماع إدارة إنتر ميلان مع كونتي

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، الإيطالية أن كونتي سيجتمع بإدارة إنتر ميلان بأكملها، في قمة حاسمة وجهًا لوجه يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد ما سيتم في المستقبل.

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وأوضحت الصحيفة أنه بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي، أعطى كونتي انطباعًا بأنه يعتبر أن مغامرته في إنتر قد انتهت بعد عام واحد فقط من توليه المسؤولية الفنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ميلان الإيطالية، ستناقش، مستقبل كونتي يوم الثلاثاء المقبل، وفهم ما إذا كانت الظروف ستكون مناسبة لمواصلة هذه المغامرة معًا في الموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة أن المشكلة الرئيسية تكمن في ضمان تخصيص استثمارات ضخمة من أجل تحسين الفريق وجعله تنافسيا إلا أن ميزانية النادي وتفشي فيروس كورونا لا يساعدان الإنتر.

وأتمت الصحيفة تقريرها، بالإشارة إلى أن ماسيميليانو أليجري هو المرشح المفضل لتولي المهمة الفنية للإنتر في حال رحيل كونتي