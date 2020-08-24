رياضة | نجم الأهلي السابق يُهاجم لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يُهاجم لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، دور لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، موضحًا ضرورة العمل بقوة من أجل اعادة هيبة الفريق مرة أخري.

وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "أتمني إعادة اللاعبين المعارين لأنهم مستقبل الفريق أبرزهم عمار حمدي وأحمد ياسر ريان، ويجب أن ينظروا إلى مصطفي محمد ناشيء الزمالك كيف سجل هدف عالمي؟".

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وأضاف: "اللاعبين المعارين من الأهلي إذا عادوا مرة أخري لن يحصلوا على المبالغ الباهظة التى يحصل عليها اللاعبون الحاليون".

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.