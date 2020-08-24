رياضة | هشام حنفي: يوجد لاعبين لا يستحقون التواجد فى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هشام حنفي: يوجد لاعبين لا يستحقون التواجد فى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، على وجود لاعبين لا يستحقون التواجد داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة اعتماد الإدارة على أبناء النادي.

وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "يجب على مسؤولي النادي النظر فى اعادة هيكلة الفريق، يوجد لاعبين لا يلعبون لمدة ثلاثة سنوات ويتقاضون مبالغ كبيرة، ويجب أن يكون دور لجنة التخطيط مؤثر فى الفترة المقبلة".

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وأضاف: "هناك علامات استفهام حول استمرار لاعبين فى الأهلي رغم عدم مشاركتهم لسنوات، ولا أعرف دور لجنة التخطيط فى القلعة الحمراء".

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.