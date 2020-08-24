رياضة | محمد حليم: سعيد بأداء الحرس امام الاسماعيلي والنتيجة غير مرضية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد حليم: سعيد بأداء الحرس امام الاسماعيلي والنتيجة غير مرضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن مباراة فريقه امام الاسماعيلي التي اقيمت اليوم بالدوري غريبة الأطوار من حيث الاحداث التي جرت بها.
وقال حليم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أنه راضي عن الآداء الذي قدمه فريقه خلال المباراة وكان يتمنى الفوز.
واضاف أنه لم يكن راضي عن النتيجة في ظل الصراع الكبير مع فرق الهبوط خلال المباريات الجارية.
وتابع أن فريقه قدم مستوى جيد خلال المباراة ولكن هدف الإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول أربك الحسابات.
وأتم أنه يراهن على كفاح وقتال اللاعبين الذي ظهر خلال مباراة اليوم مؤكدا أن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في غاية الصعوبة.