شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بايرن ميونيخ يكشف مصير تياجو ألكانتارا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن موينيخ، عن مصير تياجو ألكانتارا، لاعب وسط الفريق الألماني. وقال: «اللاعب أخبرني بأنه يريد الاستمرار معنا خلال الموسم المقبل وعدم الرحيل عن صفوف الفريق الألماني». وأضاف، في تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل»، أن اللاعب غير وجهته بسبب تجانسه الفني الكبير مع الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنه متخوف من خوض تجربة بعيدًا عن بايرن ميونيخ قد تتسبب في انخفاض مستواه الفني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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