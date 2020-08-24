شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حجز بايرن ميونخ الألماني مقعده في بطولة كأس العالم للأندية 2020، المقررة في قطر، وذلك بعدما توج الفريق البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في المباراة النهائية، مساء أمس الأحد.
جدير بالذكر أن عشاق بايرن ميونيخ الألماني احتفلوا بفريقهم عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا بفوزه بهدف كومان على منافسه في اللقاء النهائي باريس سان جيرمان خلال اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
ولم ينتظر لاعبو الفريق الألماني الوصول العودة إلى وطنهم، وقاموا بالاحتفال في غرف خلع الملابس بأشكال مختلفة منها الرقص والغناء وشرب الشامبانيا، ضاربين بالإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس كورونا عرض الحائط.
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